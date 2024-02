Maltempo centro-nord, mille persone isolate da una frana in Liguria | Piogge forti in Toscana, bacini a livelli guardia

Alcune persone sono state evacuate e sono riuscite a trovare una sistemazione autonoma e i collegamenti con la parte alta dell'abitato sono garantiti da un mezzo del Comune. Le scuole sono rimaste chiuse.

In Toscana, dove è stata emessa un'allerta arancione per rischio idrogeologico nella parte occidentale e per il bacino dell'Ombrone pistoiese, "precipitazioni attive su gran parte della regione, con cumulati superiori a 130 millimetri a Fabbriche di Vergemoli, 121 ad Equi Terme e alcuni allagamenti a Livorno", scrive il presidente della Regione Eugenio Giani, sottolineando che "rimangono alti i livelli in tutti i bacini delle zone oggetto di allerta, in particolare su quelli centro-settentrionali e costieri". "Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata, quindi massima attenzione", avverte Giani. L'ondata di maltempo ha colpito anche la costa toscana provocando disagi e danne. A causa di frane e smottamenti in provincia di Lucca diverse corse di bus sono state deviate.

A Vicenza salgono i livelli dei fiumi

A Vicenza, le abbondanti piogge delle ultime ore hanno aumentato in maniera repentina il livello dei due fiumi che attraversano la città e il centro storico. Attorno a mezzogiorno il Bacchiglione segnava al pluviometro di Ponte degli Angeli la misura di 4.25 metri, vicino ai 4 metri e mezzo del livello di guardia. Proprio a ponte degli Angeli sono state aperte le paratie e in via precauzionale sono stati posizionati in via preventiva i sacchi di sabbia che saranno resi disponibili ai cittadini in caso di necessità, in diverse zone della città. A preoccupare maggiormente è tuttavia l'altro fiume, il Retrone, che proviene dalla zona industriale, il cui livello molto alto non consente più agli altri torrenti di poter far defluire l'acqua, con relativi allagamenti di campi, fossati ed aree golenali. Il Centro operativo comunale sta monitorando la situazione in tempo reale, anche in considerazione delle previsioni che prevedono precipitazioni intense per almeno altre 24 ore e che stanno interessando tutta la provincia, compresa la zona montana.