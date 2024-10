Maltempo a Bologna, il fratello della vittima: "Come farò a vivere senza Simone, sapendo di non averlo salvato?"

La cronaca è fredda: a Botteghino di Zocca, due giovani fratelli, residenti a Ozzano dell'Emilia, erano in auto in direzione Pianoro quando sono stati sorpresi dall'acqua. Uno dei due è riuscito a salvarsi, l'altro no ed è stato recuperato cadavere domenica mattina dai vigili del fuoco. Si chiamava Simone Farinelli, aveva 20 anni, originario del Bresciano, diplomato al liceo artistico, era un disegnatore talentuoso con una passione per i manga. Pare avesse qualche problema uditivo.