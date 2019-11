Maltempo, Appendino: "Raggiunto il picco del Po, non dovrebbe più salire"

Il Po ha raggiunto il picco a Torino e "non ci aspettiamo che il livello del fiume continui a salire". Lo dichiara il sindaco Chiara Appendino, sottolineando che "questo ci tranquillizza" anche se "continuiamo a monitorare la situazione". Il leader del Pd Nicola Zingaretti annuncia che i danni di queste ore confermano "la fragilità del nostro territorio". E afferma: "Bisogna programmare subito gli investimenti per mettere in sicurezza il Paese".