Giovedì è stata emessa l'allerta arancione in Sicilia per il maltempo, mentre gialla in cinque altre Regioni. L'avviso è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con gli enti locali, in vista dei forti temporali previsti per domani, 15 maggio. Il Comune di Catania, in particolare, ha emesso un'ordinanza per la chiusura delle scuole, ma anche di giardini e parchi e cimiteri.