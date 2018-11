Maltempo, allerta in Piemonte: sale il livello di fiumi e torrenti

Cresce il livello di fiumi e torrenti, in Piemonte, dove permane l'allerta maltempo "gialla" anche per le prossime ore. Previste ancora piogge abbondanti. Sorvegliato speciale anche il Lago Maggiore, che potrebbe esondare a Verbania. La Protezione civile regionale continua il monitoraggio della situazione. Nel Pinerolese cresce in maniera significativa il Chisone. In provincia di Cuneo è vicinissimo alla piena straordinaria il torrente Ghiandone.