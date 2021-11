Maltempo, allerta arancione in Sardegna: a Cagliari scuole chiuse anche martedì | Allerta gialla in altre otto Regioni

L'ondata di maltempo non dà tregua alla Sardegna, per la quale è stata diramata una nuova allerta meteo arancione. A Cagliari e nel vicino Comune di Capoterra le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche martedì. Chiusi anche parchi, impianti sportivi, biblioteche, musei, asili nido e cimiteri. La Protezione civile ha poi dichiarato l'allerta gialla in Campania, Basilicata, Molise, Marche, Abruzzo e su parte di Sicilia, Calabria e Puglia.