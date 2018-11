Maltempo, allagamenti e frane a Genova: frazione isolata

Le forti piogge che hanno colpito Genova nelle ultime 24 ore hanno provocato piccole frane e smottamenti. In Val Varenna, sulle alture del capoluogo, la frazione di San Carlo di Cese è rimasta in parte isolata per il cedimento della strada carrabile che la collega alla città. Circa 200 persone attendono che i tecnici mettano in sicurezza un passaggio per consentire almeno un collegamento pedonale.

Vigili del fuoco, Aster e Ireti sono in azione per permettere al più presto il transito pedonale in sicurezza. Amt ha predisposto da lunedì mattina un servizio di bus navetta da e verso Pegli, in raccordo con il servizio bus presente all'interno della zona attualmente ancora isolata.



Nella zona attualmente isolata è presente fin da sabato sera un presidio sanitario, che da domenica è stato sistemato nell'ex Scuola Comunale di San Carlo di Cese.



Il Comune di Genova, insieme ad Aster, Ireti e Vigili del fuoco, sta lavorando anche per ripristinare la viabilita' interrotta all'altezza di località Camposilvano (prima di Lencisa); lunedì il transito veicolare sara' riaperto dalle 6 alle 9 e dalle 17 alle 21.



Nel frattempo ci saranno ulteriori interventi di verifica sul posto della frana per ripristinare definitivamente la viabilità in caso di esito positivo.