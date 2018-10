Maltempo, albero cade su un'auto nel Frusinate: due morti

Due ragazzi a bordo di una Smart sono morti dopo che un albero è caduto sulla vettura nel Frusinate. L'incidente è avvenuto in via Casilina Nord, a Castrocielo. Il tratto di strada vicino al bivio per il casello autostradale è momentaneamente interrotto. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco ed i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.