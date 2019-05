Previsioni 4 febbraio 2019 10:33 Maltempo al Sud e in Sicilia, pericolo valanghe sulle Alpi Temperature generalmente in linea con le medie stagionali. Pericolo valanghe elevato sulle Alpi

La perturbazione giunta sull'Italia ha lasciato in eredità un vortice depressionario centrato lunedì nel Canale di Sicilia che determinerà una fase di maltempo in gran parte del Sud e sulla Sicilia nella prima parte della settimana e, inizialmente, anche sul medio versante adriatico. Al Nord e nelle regioni centrali tirreniche invece il tempo tende nettamente a migliorare. Nei prossimi giorni le temperature, tra alti e bassi, oscilleranno attorno ai valori normali per questo periodo e per tutta la settimana, almeno al momento, non sono previste nuove irruzioni di aria gelida o nevicate fino a bassa quota.

Previsioni meteo per lunedì. Ancora nuvole in Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, Sud e Isole; qualche pioggia su Marche e Abruzzo, con nevicate sui rilievi fin verso i 1000 metri, ma con fenomeni destinati ad esaurirsi nel pomeriggio nelle Marche. Piogge e rovesci anche intensi su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con locali temporali. Dalla sera precipitazioni localmente abbondanti su Calabria ionica e meridionale e nel nord ed est della Sicilia. Al Sud quota neve elevata. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Sud e medio Adriatico; stazionarie o in lieve aumento altrove. Venti moderati o forti da nordest al Centro-Sud, di Bora sull'alto Adriatico e di Tramontana in Liguria.

