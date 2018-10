28 ottobre 2018 14:42 Maltempo al Nord, allarme nubifragi: frane e allagamenti, strade interrotte Preoccupante la situazione soprattutto in Veneto e Friuli. Problemi alla viabilità anche in Lombardia e Liguria, dove è stata diramata allerta rossa per la giornata di lunedì

Un'ondata di forte maltempo sta interessando tutta la Penisola, con nubifragi e venti fino a 100 chilometri orari. Allerta per rischi idrogeologici e allagamenti in diverse regioni d'Italia, in particolare nel nord-est, tra il bacino del Piave in Veneto e buona parte del Friuli. Disagi e alberi caduti anche in Liguria, dove è stata diramata allerta rossa per la giornata di lunedì. Previsti nubifragi anche a Roma.

Forte pioggia in Veneto, strade chiuse - In seguito alle forti piogge che stanno cadendo sul Bellunese causando diverse frane, sono state chiuse al traffico la strada provinciale 2 della Valle del Mis e la regionale 48 "delle Dolomiti", sopra Cortina D'Ampezzo. Chiuso il Passo Duran, che collega la Valle Agordina e Zoldo, in provincia di Belluno. Allagamenti nella valle Agordina sulla SR203 nella frazione di La Muda, dove già in mattinata c'erano stati alcuni smottamenti. Si è assestata tra 115 centimetri, 120 per le aree sottovento, l'acqua alta in laguna a Venezia, fa sapere il Comune. La marea rimarrà su valori elevati almeno fino al pomeriggio.



Allerta in Friuli, dissesti idrici e caduta alberi - A causa dell'ondata di maltempo, la Protezione civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un'allerta meteo rossa fino a martedì per rischio idrogeologico. Alla centrale operativa sono giunte segnalazioni di caduta alberi a Tramonti di Sotto (Pordenone) e Moggio Udinese (Udine) per il forte vento. Dissesti idrogeologici si segnalano nei comuni di Ovaro, Forni Avoltri e Sauris, a causa delle forti piogge.



Barca contro un molo a Catanzaro - Il maltempo non risparmia neanche il Sud della Penisola. Una barca a vela è finita contro uno dei moli del porto del quartiere Lido di Catanzaro. Sull'imbarcazione è riuscito a salire un vigile del fuoco, che all'interno non ha trovato nessuno. Secondo una testimonianza da verificare, una barca sarebbe stata vista in mattinata al largo di Soverato con alcune persone a bordo. I vigili del fuoco, insieme a personale della guardia costiera, stanno ispezionando gli scogli presenti su tutto il molo del porto alla ricerca di eventuali dispersi.

Liguria sott'acqua: alberi caduti e strade allagate- Allagamenti a Genova, dove diversi alberi sono caduti e altri sono pericolanti, soprattutto nella val Bisagno, e un tetto è stato in parte scoperchiato a Mignanego in Valpolcevera per una frana. Diversi gli scantinati allagati. Maltempo anche a Portofino, dove un pino è caduto su una strada, in parte invasa dai detriti. Piccole frane anche sulla provinciale di Bargagli e sulla statale a Davagna (Genova). Vigili del fuoco in azione per alberi, cornicioni pericolanti e allagamenti anche tra Savona, Albissola e Varazze. Infine i pompieri sono al lavoro anche nello Spezzino per rimuovere alberi caduti sulle strade e pietre.



Tromba d'aria a Genova, problemi nel porto - Nei quartieri genovesi di San Teodoro e Molassana è stata segnalata anche una tromba d'aria, accompagnata da pioggia intensa. Tetti parzialmente scoperchiati, calcinacci e cornicioni caduti hanno danneggiato le auto in sosta. Problemi anche in porto, per una gru che si è inclinata a molo Giano e per una passerella per crocieristi a cui è saltata la copertura.

Smottamenti e allagamenti, varie strade chiuse in Lombardia - In corso limitazioni al transito su alcune strade statali a causa del maltempo. Le squadre Anas stanno operando sulla rete di competenza per garantire la transitabilità. In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di Stato. Sempre sulla statale 36 è stata riaperta la bretella in località Gallivaggio, chiusa nella notte in via precauzionale. Inoltre è chiusa la strada statale 38 "dello Stelvio" a causa di forti nevicate a Bormio (dal km 106 al km 124). Infine, la strada provinciale 46, che collega la frazione Onno di Oliveto Lario a Valbrona fra il Lecchese e il Comasco è stata chiusa per uno smottamento. Vigili del fuoco e tecnici delle Province di Lecco e Como sono al lavoro per rimuovere i sassi e per prevenire altri rischi frane. Allagamenti a Lecco, a Mandello del Lario e a Olginate.



Il Serio rischia di esondare - Da diverse ore le forti piogge hanno ingrossato notevolmente la portata del fiume Serio in provincia di Bergamo, arrivando a sfiorare gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Preoccupante la situazione a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo. Chiusa in via precauzionale la pista ciclabile di Villa d'Ogna. Il Serio, nel punto di rilevamento a Cene, ha superato il livello critico di 1,98 metri. Il sindaco di Albino ha deciso di chiudere al traffico veicolare e pedonale il ponte che collega la cittadina con la Valle del Lujo.