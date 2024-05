Maltempo, a Vicenza e provincia scatta l'allarme rosso

A Vicenza e nella provincia scatta l'allarme rosso per il maltempo.

La decisione è stata presa dalla Protezione civile regionale dopo le previsioni meteo fatte da Arpav che indicano nuove precipitazioni. L'indicazione è di non entrare negli interrati ed evitare gli spostamenti non necessari. Continua la distribuzione dei sacchi nei punti di raccolta predisposti in varie zone della città. Sono ancora allagate e quindi interrotte alcune vie.