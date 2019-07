Maltempo a Taranto, la Procura apre inchiesta per le gru cadute | "Operaio disperso, ricerche difficili"

"La forte tempesta abbattutasi ha provocato un cedimento a catena di tre gru posizionate sulla banchina su una delle quali si trovava il gruista disperso, caduta nello specchio acqueo antistante la banchina stessa", ha spiegato la Capitaneria di Porto-Guardia costiera in una nota la dinamica dell'incidente.



"Le ricerche dell'operaio disperso sono rese difficoltose a causa della torbidità delle acque e del pericolo conseguente alla presenza dei rottami e delle gru pericolanti e rese instabili dal fortunale occorso". Lo ha precisato la Guardia costiera.



Sciopero dopo incidente - Il sindacato di base Usb ha indetto uno sciopero fino al 15 luglio al siderurgico, dopo l'incidente. "L'ennesima immane tragedia - ha scritto il sindacato in una nota - conferma l'assoluta pericolosità in cui versano gli impianti gestiti da ArcelorMittal Italia". "Abbiamo consegnato un CD al ministro Luigi Di Maio contenente 170 foto e 70 video che attestano lo stato fatiscente degli impianti dello stabilimento e a lui abbiamo chiaramente detto che ad oggi non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per coloro che lavorano all'interno di una fabbrica che oramai è ridotta ad un cumulo di rottame". "La fabbrica - ha concluso Usb - va chiusa".