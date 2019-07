Maltempo, a Pescara chicchi grandine grandi come arance: feriti

Violenta grandinata a Pescara e sulla costa abruzzese, con chicchi grandi come arance. Numerose le persone ferite che stanno andando nei pronto soccorso della città. Nel capoluogo adriatico, in particolare, il fenomeno ha provocato danni consistenti: auto danneggiate, parabrezza e vetri infranti, tetti danneggiati. Numerosi i disagi per la circolazione: sulla superstrada che da Teramo conduce al mare auto attualmente ferme per scarsa visibilità.