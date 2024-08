Si tuffa in mare a mezzanotte, muore primario Policlinico Bari

Tragedia nelle acque di Gallipoli dove nella tarda serata di mercoledì ha perso la vita il primario del Pronto soccorso del Policlinico di Bari, Vito Procacci, di 65 anni. Il medico a mezzanotte, dopo aver cenato, sarebbe sceso sulla spiaggia della Purità per farsi un bagno: appena è entrato in acqua è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale operativa del Vito Fazzi di Lecce.