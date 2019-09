Malore durante un'immersione, sub muore all'isola d'Elba

Una 63enne austriaca, in vacanza con il marito all'Isola d'Elba, è morta sabato pomeriggio per un malore durante un'immersione al largo di Marina di Campo. A dare l'allarme alla guardia costiera è stata l'imbarcazione di un altro sub che transitava nella zona. La donna è stata trasferita a terra, ma nonostante i tentativi di rianimazione è deceduta.