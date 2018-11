Mafia, sequestro e confisca del patrimonio dell'ex proprietario Valtur: oltre un miliardo e mezzo di euro

La direzione investigativa antimafia di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della Dia nei confronti degli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (TP) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Si parla di un patrimonio stimato per ora in oltre un miliardo e mezzo di euro.