Mafia dei Nebrodi, blitz contro clan di Tortorici: 37 arresti

Carabinieri, guardia di finanza e polizia hanno arrestato 37 persone nell'ambito di una vasta operazione contro l'associazione mafiosa di Tortorici (Messina), operativa nell'area dei Nebrodi.

Le misure cautelari sono scattate per le accuse, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, trasferimento fraudolento di valori, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, riciclaggio e autoriciclaggio. Dalle indagini è emerso che i clan dei Bontempo Scavo e dei Batanesi hanno percepito in maniera fraudolenta ingenti contributi erogati dall'Ue, attraverso la commissione di un elevatissimo numero di truffe.