Mafia, estorsioni, voto e case popolari: colpo a clan di Giarre che si faceva tatuare un bacio

Operazione antimafia dei carabinieri tra Catania e Siracusa: arrestate 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, furto in abitazione, lesioni e riciclaggio di proventi illeciti. L'inchiesta ha interessato il clan mafioso di Giarre, al vertice del quale ci sarebbe stato il boss Alessandro Liotta. Il provvedimento, secondo gli agenti, avrebbe consentito di disarticolare le "nuove leve" del gruppo dei Laudani e l'attuale reggente del clan e di evidenziare il controllo del territorio da parte del gruppo attraverso l'imposizione del pizzo, le assunzioni forzate, gli incendi e i furti di veicoli, e di documentare il riciclaggio dei proventi delle attività illecite. In alcuni casi, gli esercenti che si rifiutavano di pagare, o lo facevano in ritardo, sarebbero stati sottoposti a pestaggi o a gravi intimidazioni.