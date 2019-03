Mafia e voto di scambio, blitz dei carabinieri: 25 arresti a Trapani

Secondo gli inquirenti, i politici sono arrivati, in alcuni casi, addirittura ad affidare ai clan la gestione della campagna elettorale.



Ruggirello, 52 anni, trapanese, eletto all'Ars due volte, è stato deputato questore. Si è candidato alle ultime elezioni politiche ma non ce l'ha fatta. Per lui l'accusa è di associazione mafiosa. La Inferrera, 55 anni e una laurea in Conservazione dei beni culturali, è stata invece direttrice del Museo della preistoria e nel 2013 è stata nominata assessore alle Strategie di sviluppo, alle politiche sociali e al Turismo del Comune di Trapani: l'accusa per lei è di voto di scambio politico-mafioso.



Nel corso dell'operazione, che ha impegnato 200 militari, i carabinieri hanno, per la prima volta, scoperto anche una cellula di Cosa Nostra nell'isola di Favignana. Durante il blitz i carabinieri hanno sequestrato beni, società ed esercizi commerciali per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro. Tra i beni sequestrati anche il Grand Hotel Florio di Favignana.