'Ndrangheta, l'ex moglie di un boss ai pm: "Costretta alla convivenza da quando avevo 15 anni"

La donna costretta a convivere con il boss da quando aveva 15 anni

Le vessazioni a cui era sottoposta l'ex moglie di Arena erano note nella cittadina della Piana di Gioia Tauro. Ne aveva fatto riferimento, infatti, un collaboratore di giustizia ed erano emerse anche in alcune intercettazioni. Il riscontro lo ha fornito la stessa donna che ai magistrati ha raccontato le attività criminali della famiglia del marito e, soprattutto, cosa ha subito dal 2001 quando, a 15 anni, prima di entrare al liceo, è stata rapita da Rosario Arena e costretta a convivere con l'uomo che nel 2003, una volta maggiorenne, ha dovuto sposare. "Io e i miei genitori abbiamo capito che non ci potevamo opporre. - si legge nel verbale della vittima -. Della famiglia Arena so che non hanno mai lavorato onestamente. Già durante la mia vita matrimoniale ho subito numerose volte minacce dal mio ex suocero e dal mio ex marito, che mi hanno più volte detto che per me era già pronta la ruspa. Quando ho lasciato Rosario, 13 novembre 2018, Domenico Arena, il mio ex suocero, mi ha detto che ci avrebbe uccisi, riferendosi ai propri familiari.