La madre di Satnam Singh: "Fatemi vedere il corpo di mio figlio" | Sindacati oggi di nuovo in piazza a Latina

Durante un'intervista al Tg3, la madre di Singh ha detto tra le lacrime di voler a ogni costo vedere la salma del figlio in qualsiasi condizioni si trovi. Voglio vedere mio figlio Satnam in qualsiasi condizioni sia, voglio vedere dove è morto e voglio vedere l'uomo che l'ha abbandonato senza aiutarlo". Proprio nelle scorse ore sono usciti i risultati dell'autopsia che affermano che il giovane è morto a causa del dissanguamento e che avrebbe potuto essere salvato se i soccorsi fossero stati tempestivi. “Non capisco come possa aver fatto questo”, ha detto la donna palando di Renzo Lovato, titolare della ditta in cui il figlio lavorava. Infine la donna ha rivolto un pensiero alla nuora Soni, che fino all'ultimo è rimasta a fianco del marito: "Non posso nemmeno immaginare cosa abbia sofferto sua moglie Soni ma lei per me è ora come una figlia perché lo ha accompagnato fino alla fine", ha aggiunto.