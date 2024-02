Madonna di Trevignano, la protesta di un ex seguace di Gisella: "Questo è un tritacarne, mangiano soldi"

Le telecamere di "Mattino Cinque News" riprendono la protesta di un ex seguace della veggente Gisella Cardia fuori dal Campo delle Rose dove avverrebbero le apparizioni della Madonna di Trevignano. L'uomo chiede agli addetti alla sicurezza disposti all'ingresso di entrare per parlare con la sorella che non vede da mesi. "Qui dentro c'è mia sorella e io non posso entrare perché il servizio d'ordine non me lo permette. Non mi fanno più vedere i miei nipoti" spiega l'uomo all'inviato Paolo Calabresi.

"È scorretto, è entrato con aria minacciosa e si è bruciato l'occasione" risponde l'addetto alla sicurezza. "Mi sembrano i guerrieri della luce. Ma tu che vedi? Ti dico quello che vedo io qua dentro? - prosegue l'uomo, spiegando le sue ragioni all'inviato di Mediaset - Questo è un tritacarne, trita le famiglie e mangia i loro soldi. Questo è e tutto viene fatto in preghiera. Io non sono arrivato qui con aria minacciosa, mia sorella quando mi ha visto mi ha abbracciato, sono loro che non vogliono più farmela vedere, e insieme a lei anche i miei nipoti".