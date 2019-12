Macerata, l'ex diffonde volantini hot con il suo nome: "Il nostro rapporto era finito ma lui non voleva ammetterlo"

“Il nostro rapporto era finito dopo 9 anni di convivenza anche se lui non lo voleva ammettere”. A "Pomeriggio Cinque" la storia di Roberta, una 49enne di Matelica, in provincia di Macerata, perseguitata dal suo ex. “Ha cominciato a chiamarmi giorno e notte, tanto che ho dovuto cambiare il numero. Mi ha anche tagliato i fili dell’aria condizionata e ha incollato la serratura della mia porta di casa”, racconta la donna a Barbara d’Urso.

Il culmine il 17 novembre 2017. “Mi chiama al telefono un signore che aveva trovato il mio numero su un volantino. Sopra c’era scritto che io ricevevo uomini per fare sesso”, ha continuato Roberta che ha anche trovato la scritta “Milf” sulla sua casa. Poi l’invito a tutte le donne nelle sue condizioni: “Denunciate”.