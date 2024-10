M5s, Grillo con la barba lunga ironizza su Conte: "Aspettando le sue risposte"

Ai ferri corti - Continuano così dissidi tra i due sempre più distanti sulle regole e sui contorni che dovrebbe assumere il soggetto politico con le nuove direttive. Grillo, che ha già accusato il leader di essere un autocrate, ha diffidato Conte dal prendere iniziative che violino il suo ruolo di garante. Accusa a cui Conte ha risposto per le rime: "Io non accetterò mai di vivere in una comunità in cui c'è un soggetto sopraelevato rispetto alla comunità stessa". Ma ora l'avvocato sembra aver chiuso definitivamente al dialogo, "in barba" alle punzecchiature ironiche del comico fondatore.