Lutto a Mediaset e a Tgcom24, è morta Patrizia Colombo

Ci ha lasciato Patrizia Colombo, che ha lavorato a Mediaset per anni occupandosi del Mediavideo e collaborando con Tgcom24. Patti eccelleva per gentilezza, disponibilità e cordialità, oltre che per la precisione al lavoro. Il direttore, la redazione di Tgcom24 e tutti i colleghi di lavoro si uniscono al dolore dei familiari.