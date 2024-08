Venezia, approcci sgraditi e foto rubate dal telefono sul posto di lavoro | L'appello: "Ragazze, state attente"

La vicenda è raccontata dal quotidiano Il Gazzettino. La ragazza aveva iniziato un lavoro stagionale in una struttura ricettiva a fine maggio. Ma ben presto avrebbe iniziato a ricevere attenzioni non richieste da parte di uno dei gestori del bar, un uomo sulla trentina: attenzioni e approcci educatamente respinti dalla giovane. Poi, come spiega il quotidiano, l'uomo avrebbe approfittato di un momento in cui la ragazza si è allontanata dalla casa per prendere il suo telefono, sbloccarlo con il codice che aveva memorizzato, e inviarsi foto personali della giovane. Come riferito dall'avvocato della giovane barista, il gestore avrebbe prima negato di essersi inviato le foto per poi scusarsi e assicurare di aver cancellato tutto.