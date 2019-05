Lucca, tentano di ammazzarlo per un'esclusione da un gruppo Whatsapp: condannati

E' stato condannato (a quattro anni e sei mesi per concorso in omicidio) anche l'ultimo degli imputati maggiorenni responsabili del tentato omicidio di un 23enne rumeno avvenuto il 7 febbraio 2016 ad Altopascio (Lucca). Si tratta di Giordano Bogdan, all'epoca 22enne, che insieme ad altre sei persone di nazionalità albanese aveva organizzato una vera e propria spedizione punitiva perché uno di loro, dopo aver utilizzato delle espressioni offensive nei confronti di una ragazza su un gruppo Whatsapp, era stato escluso dalla chat. Quest'espulsione aveva scatenato l'ira dei giovani che si erano organizzati per vendicarsi dell'amministratore del gruppo, il rumeno appunto. Lo riporta La Nazione.