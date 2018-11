Lucca, bulli picchiano un 14enne per costringerlo a lasciare fidanzata

Un ragazzino è stato fermato per strada, circondato e picchiato da sei o sette ragazzi per convincerlo a lasciare la sua fidanzata. L'aggressione subita da un 14enne è avvenuta in centro a Lucca. La denuncia è stata presentata dalla madre della vittima ai carabinieri. A far scattare il pestaggio sarebbe stato un branco di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni, che avrebbe addirittura agito su istigazione di un coetaneo.