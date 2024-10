Lucca, bimbo di 4 anni sottratto alla famiglia per maltrattamenti, ma è tutto un errore: il Tribunale condanna il Comune al risarcimento

I servizi sociali avevano tolto alla sua famiglia un bambino di quattro anni, rimasto poi in una comunità per 40 giorni. Il provvedimento era stato preso dopo che la sorella del piccolo aveva accusato i genitori di picchiare i loro figli. Ma in realtà, i racconti della ragazza, allora 17enne, travisavano la realtà. Il provvedimento preso dal Comune di Altopascio è stato quindi ritenuto abnorme e ora, per decisione del Tribunale di Lucca, l'amministrazione dovrà risarcire la famiglia con 200mila euro per i danni morali e biologici.