Vasto incendio nel Comasco, a fuoco i boschi sul monte Pidaggia

Sono ancora in corso le operazione per spegnere, anche con mezzi aerei, il vasto incendio che da sabato sera sta interessando la zona boschiva, una ventina di ettari, sopra i comuni di Carlazzo e San Bartolomeo sul Monte Pidaggia, nel Comasco. Le fiamme sono divampate in una zona impervia e non ci sarebbero pericoli per persone ed edifici.