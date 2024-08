A Varese gli studenti infermieri arrivano da Perù e Paraguay

Non solo in Sudamerica, ma anche in India e in Tunisia, sono questi i paesi dove spesso vengono reclutati i futuri infermieri. "Dobbiamo uscire all'estero per reclutare figure professionali e in Italia c'è molta attrattiva per determinati Paesi non solo per una questione di salario, ma soprattutto perché l'Italia è considerata ancora un'eccellenza in campo sanitario", spiega infine Pomarolli.