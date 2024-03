Varese, 39enne gambizzato in strada: è grave, ma non è in pericolo di vita

Un 39enne è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco per strada, a Varese.

L'uomo è stato colpito al bacino e a una gamba: è stato trasportato in codice rosso in ospedale, ma non è ritenuto in imminente pericolo di vita. Ancora poco chiare le dinamiche dell'agguato. Gli investigatori analizzano i filmati delle telecamere di videosorveglianza per risalire all'identità dell'aggressore.