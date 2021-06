Vaccini Lombardia, entro fine giugno si potrà cambiare online data richiamo

Ansa

Poste Italiane, su indicazione della direzione generale Welfare di Regione Lombardia, sta implementando la piattaforma delle prenotazioni con una nuova funzionalità, che sarà operativa entro fine giugno, che consentirà il cambio data della seconda dose per tutti i cittadini. Lo comunica in una nota l'Unità di Crisi per la campagna anti-Covid della Regione.