Treni, ripresa la circolazione dopo il guasto sulla linea tra Milano e Bologna | Cancellazioni e ritardi fino a due ore

Forti disagi per chi ha dovuto viaggiare in treno domenica mattina. La circolazione ferroviaria è stata fortemente rallentata tra Milano e Bologna per un guasto alla linea nei pressi di Piacenza. Lo ha annunciato Trenitalia, spiegando che i treni ad Alta Velocità hanno registrato ritardi fino a 120 minuti. Almeno due i treni direttamente coinvolti e attualmente fermi: l'FR 9505 partito da Milano Centrale per Salerno e l'FR 9303 da Milano Centrale a Roma Termini.