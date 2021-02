Traffico di rifiuti: 18 arresti tra Lombardia, Liguria ed Emilia

Associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, frode fiscale, autoricilaggio, usura ed estorsione: con queste accuse 10 persone sono finite in carcere e 8 ai domiciliari. L'operazione, condotta da guardia di finanza e polizia, si è svolta in Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna e ha portato anche al sequestro di un carico di rifiuti radioattivi.