Tangenti in Brianza: 28 arresti, anche politici | In nove accusati di associazione a delinquere

I carabinieri di Monza e la Gdf di Varese hanno eseguito in Lombardia e Piemonte 43 ordinanze di custodia cautelare , di cui 12 in carcere, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Dda milanese su due gruppi criminali, operativi tra Milano e Varese, costituiti da esponenti politici, amministratori pubblici e imprenditori . Secondo i magistrati avrebbero pilotato la spartizione e l'aggiudicazione di gare per appalti pubblici .

Le persone indagate sono in totale 95, accusate a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'aver favorito un'associazione di tipo mafioso, finalizzata a corruzione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, false fatturazioni per operazioni inesistenti, auto riciclaggio e abuso d'ufficio.



Delle 43 persone arrestate 12 sono finite in carcere, 16 ai domiciliari, 3 con obbligo di dimora e 12 con obbligo di firma. Di queste solo 9 sono accusate di associazione a delinquere. Sono duecentocinquanta i militari, tra carabinieri e finanzieri impegnati dalle prime luce dell'alba nell'esecuzione misure cautelari nelle province di Milano, Varese, Monza e Brianza, Pavia, Novara, Alessandria, Torino e Asti.



Tra gli arrestati ci sono il consigliere regionale Fabio Altitonante, sottosegretario all'area Expo della Regione Lombardia, il consigliere comunale milanese e vicecoordinatore regionale di Forza Italia Pietro Tatarella, candidato alle Europee, e l'imprenditore del settore rifiuti e bonifiche ambientali, Daniele D'Alfonso della Ecol-Service srl.



Nell'inchiesta della Dda di Milano c'è anche un episodio di "istigazione alla corruzione" nei confronti del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che è parte offesa e non risulta indagato. Da quanto emerso, il governatore non avrebbe denunciato l'episodio ma nei giorni scorsi si sarebbe recato al Palagiustizia milanese probabilmente per chiarire l'episodio.