Strage di Paderno Dugnano, il cappellano del carcere Beccaria: "Il ragazzo mi ha chiesto subito di confessarsi"

Il sacerdote a "Mattino Cinque News" ha raccontato il suo incontro con il giovane. "Il ragazzo è molto provato - ha dichiarato -. Ancora non si capacita di quello che è accaduto, mi è apparso molto disorientato ma è anche lucido nel capire le conseguenze di questo gesto estremo". Per il cappellano, il 17enne è pentito: "Mi è sembrato anche consapevole della gravità del proprio reato e anche lui non se lo spiega, ci vuole tempo per entrare in questa realtà. Mi ha chiesto immediatamente di confessarsi e mi ha colpito molto. Non è un ragazzo che frequenta la chiesa, ma evidentemente ha un retroterra religioso e culturale che in qualche modo lo sta supportando in questo momento. Ha attribuito il mio volto a questa frase: non esistono ragazzi cattivi. Non so che tipo di significato possa attribuire a questa frase, però questo è il cammino dovrà fare e speriamo di poterlo fare nel tempo".