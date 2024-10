Strage di Erba, parla lo psichiatra Massimo Picozzi: "Hanno infamato la mia carriera lunga quarant'anni"

A "Quarto Grado" viene anche mostrato il video in cui Rosa Bazzi confessa di essere la responsabile della strage di Erba, raccolto proprio da Massimo Picozzi per effettuare una valutazione psicologica. Lo psichiatra spiega perché la dichiarazione non può essere stata manomessa: "In quello che abbiamo sentito ci sono lunghi pezzi in cui la mia voce non si sente, proprio perché non c'è bisogno di suggestionare o incalzare Rosa Bazzi". Mentre sul fatto di un possibile indottrinamento, lo psichiatra precisa: "Al di là dell'ultimo incontro che è durato una mezz’oretta, ho avuto due accessi registrati al carcere di Como. In questi due accessi ho visto entrambi i coniugi con un intervallo di parecchi minuti perché hanno dovuto organizzare gli spostamenti per non farli incontrare. E io in questo poco tempo sarei riuscito a insegnare a Rosa Bazzi cosa dire?".