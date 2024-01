Strage di Erba, ammesso il ricorso: si deciderà sulla revisione del processo

La Corte ha citato le parti civili e anche il procuratore generale di Milano, nella persona del sostituto pg Cuno Tarfusser. I giudici valuteranno, all'esito della discussione tra le parti, se rigettare le istanze oppure accogliere le nuove prove proposte dagli avvocati Fabio Schembri e Nico D'Ascolo, per Olindo Romano, e Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, per Rosa Bazzi, e disporre la revisione del processo.

Nella strage di Erba si salvò soltanto, anche se gravemente ferito, il marito di Valeria Cherubini, Mario Frigerio, che morì alcuni anni dopo e che fu testimone chiave nel processo riconoscendo Olindo Romano come il suo aggressore. Olindo Romano e Rosa Bazzi confessarono la strage per poi ritrattare, ma furono condannati definitivamente all'ergastolo.

La decisione dei giudici bresciani di discutere l'istanza di revisione che anche lui stesso ha presentato sulla vicenda della strage di Erba è "un'enorme soddisfazione professionale" per il sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser. "È una decisione che mi ripaga di alcune negatività che ho subito - ha spiegato il magistrato - ma è in linea con quanto ho sempre fortemente creduto". Tarfusser aveva presentato istanza di revisione del processo ancor prima dei legali dei coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi.

I difensori di Olindo e Rosa: "Riaperti i giochi, soddisfatti"

I difensori di Olindo Romano e Rosa Bozza hanno espresso la loro soddisfazione per la decisione della Corte d'Appello di Brescia di ammettere il ricorso per la revisione della sentenza di condanna. Per Fabio Schembri, che con il collega Nico D'Ascola difende l'ex netturbino sotto accusa, "è una grande soddisfazione aver riaperto i giochi". "La nostra vera soddisfazione, però, è se arriverà un proscioglimento - ha aggiunto il legale -, chiesto sulla scorta delle prove nuove".