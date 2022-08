Si presenta alla Polfer per ritirare un documento smarrito ma è ricercato: arrestato

L'uomo, un 45enne italiano, aveva un provvedimento di cattura per una condanna per spaccio di stupefacenti, ma non ne sapeva nulla. Se ne sono accorti gli agenti, al momento della restituzione degli oggetti, che lo hanno subito arrestato e trasferito al carcere di San Vittore.

I fatti -

otto mesi e ventitré giorni di carcere.

Negli uffici della Polfer decine di persone hanno assistito a una scena da film. L'uomo, secondo quanto racconta Il Giorno, deve ancora scontareIn passato aveva subito una condanna per commercio illegale di sostanze stupefacenti ma, evidentemente, non sapeva di essere un ricercato tanto da arrivare a "consegnarsi" in maniera del tutto involontaria alle forze dell'ordine. Ora dovrà saldare il conto in sospeso con la giustizia.