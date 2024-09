Sharon Verzeni, la madre di Sergio Ruocco: "Non so se riuscirà a trovare un'altra compagna"

"Sergio vuole provare a tornare a vivere nella casa in cui viveva con Sharon". Sono le parole di Maria Rosaria Sabadini, la madre di Sergio Ruocco, compagno di Sharon Verzeni. Dopo la confessione dell'omicidio della 33enne a Terno D'isola (Bergamo), da parte di Moussa Sangare, la donna a "Pomeriggio Cinque" si dice sollevata dopo le insinuazioni che nelle settimane scorse erano state fatte sul figlio: "Spero non ci siano più voci su di lui - ha spiegato nel programma di Myrta Merlino -. Lui amava Sharon, la amava moltissimo. Non so se troverà un'altra compagna come lei".