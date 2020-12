Sferra un pugno alla moglie che lo denuncia, ma il gip di Brescia archivia il caso: "Un fatto modesto"

Web

Colpita al volto dal marito con un pugno, era finita in ospedale con una prognosi di otto giorni. Poi, la donna si era rivolta alle forze dell'ordine per denunciare quell'uomo, spiegando di essere già stata aggredita da lui diverse volte in passato. Ma il gip di Brescia, esaminato il fascicolo contro il 46enne, ha deciso di archiviare il fatto giudicandolo "di entità modesta".