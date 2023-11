Scomparsa di Kimberly, per il pm è "allontanamento volontario"

Dov'è Kimberly Bonvissuto?

"Ancora nessuna notizia da Varese. Come ieri, come l'altro ieri. E' una settimana che siamo in queste condizioni. Senza sapere, con la paura, la preoccupazione di non sapere dove sia Kimberly, di non sapere come stia mia figlia". A tornare a parlare ora, dopo l'appello del padre arrivato a Busto Arsizio da Gela, è anche Graziana Tuccio, la madre della 20enne scomparsa il 20 novembre.