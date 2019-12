Scomparsa a Brescia la 16enne Nadia Bacchetti, l'appello del padre: "Dove sei amore mio?"

Una ragazzina di 16 anni, Nadia Bacchetti, è scomparsa da giovedì 19 dicembre a Brescia. Il padre, che sta aggiornando amici e conoscenti su Facebook, ha lanciato un disperato appello: "Dove sei amore mio? Aiuto". Di Nadia non si hanno più notizie dalle 8 di giovedì, quando è uscita dalla casa famiglia in cui risiede per andare a scuola. Ma in classe non si è mai presentata.