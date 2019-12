Scarcerato Marcello Dell'Utri: "Sono frastornato dalla libertà"

L'ex senatore ha quindi spiegato che vorrebbe "andare al cinema, anche solo a mangiare in un ristorante. In fondo la libertà che cos'è? Andare al cinema, andare al ristorante, tutto qua". E alla domanda su che cosa gli sia mancato di più in questi anni, ha risposto candidamente: "Sa che non lo so?". Dell'Utri ha quindi fatto sapere che proseguirà "gli studi a casa. Ho fatto sette esami. In questi anni le commissioni d'esame sono venute in carcere, uno l'ho dato a Bologna, perché me lo hanno consentito durante i domiciliari. Era di Storia contemporanea, mi era sembrato un giorno di festa. Ora devo dare Letteratura italiana e ci andrò da libero".

Infine, a chi gli ha chiesto se ha ricevuto molte telefonate, ha risposto: "Sono assillato, dai giornali soprattutto, ma anche dalle chiamate di tantissime persone e amici". E conclude: "La mafia fa schifo: l'ho sempre detto, fa schifo".