Saluto romano, militanti di estrema destra assolti in Appello

Assoluzione in secondo grado a Milano per 16 militanti di estrema destra accusati di apologia di fascismo, per aver fatto il saluto romano alla commemorazione in ricordo di Sergio Ramelli, il militante di estrema destra del Fronte della Gioventù morto a 18 anni dopo un'aggressione da parte di militanti di Avanguardia operaia, il 29 aprile 2013. Ribaltata la sentenza di primo grado. L'Anpi: "Verdetto arreca una profonda ferita".