Aggredito e sfregiato da una baby gang a Rozzano, la madre di una delle ragazzine: "Da lei solo calci e pugni"

"Mi spiace per la persona sfregiata, però non è stata mia figlia", spiega la donna a "Pomeriggio Cinque"

"Secondo i magistrati, se rimanessero in libertà potrebbero rifare le stesse cose e l'ambiente in cui vivono di certo non aiuta", spiega l'inviata Ilaria Dalle Palle, riferendosi alle due ragazze attualmente in carcere "a causa della loro alta pericolosità sociale".

La versione della madre di una delle ragazze La stessa giornalista di "Pomeriggio Cinque" è riuscita a intercettare la madre della quindicenne considerata a capo della baby gang e già con precedenti penali. "Qui a casa è tranquilla. Mi spiace per la persona che è stata sfregiata, però non è stata mia figlia, perché lei ha dato solo un calcio e uno schiaffo". Quindi, smentendo la versione che vorrebbe sua figlia a capo dell'aggressione, alle telecamere di "Pomeriggio Cinque" prosegue: "Quella sera si è confidata con l'educatrice, dicendo che la sua amica l'ha sfregiato in faccia".

"Mia figlia ogni tanto è un po' agitata, però è normale. Ora sto aspettando i documenti dello psicologo per rientrare a scuola, perché era in comunità ma lì si è comportata come si deve". E a proposito degli otto procedimenti a carico della figlia, tra cui furto, aggressione e resistenza a pubblico ufficiale, la donna spiega: "Una volta è andata al supermercato e la sua amica ha riempito un sacchettino e sono andata a riprenderla in caserma". E aggiunge un altro episodio: "Quando volevano farla salire in macchina, ha dato una spinta al poliziotto, ma non ha fatto niente perché c'ero io che l'ho calmata".