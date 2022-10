Roncadelle (Brescia), padre separato sottrae figlio di 8 anni e si barrica in casa

Un bambino di otto anni è stato strappato dalle mani dell'assistente sociale dal padre che poi è scappato con lo stesso minore.

È accaduto a Rodengo Saiano , nel Bresciano . I carabinieri hanno poi intercettato l'uomo, separato e originario dell'Europa dell'est, che si è chiuso in casa con il figlio in un paesino vicino, a Roncadelle . Sono in corso trattative tra i militari e l'uomo per la restituzione del bimbo.