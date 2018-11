Prof muore di cancro, gli studenti sui muri di scuola: "Eri la migliore, ci mancherai"

Da 26 anni in cattedra alle medie di Mezzago (Monza e Brianza), centinaia di alunni hanno imparato l'inglese con lei. Poi il 7 novembre Rossella Tadini, docente di lingue, a 58 anni viene vinta dal tumore che combatteva da qualche tempo, lasciando a scuola un vuoto incolmabile. Così i suoi allievi hanno pensato di colmarlo riempiendo i muri dei bagni dell'istituto con messaggi a lei dedicati. "Eri la migliore, ci mancherai", "Per me era una sorella", "Una nuova stella in cielo", insieme a semplici "Grazie" e "I love you, prof".