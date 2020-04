Pioltello, Brumotti aggredito coi sassi dagli spacciatori ma dai balconi le famiglie lo applaudono

Vittorio Brumotti continua la sua crociata contro lo spaccio di droga e rischia un'altra aggressione. Questa volta l'inviato di "Striscia la Notizia" viene bersagliato con dei sassi a Seggiano, frazione di Pioltello, in una piazza tra le più degradate dell'hinterland milanese, dopo aver documentato, con un travestimento e una telecamera nascosta, lo smercio di cocaina a cielo aperto, nonostante le restrizioni per il coronavirus. In sella alla sua bici, viene insultato e quasi colpito da pietre lanciate dalle finestre, fino all'arrivo dei carabinieri che riportano la calma. Per l'inviato del tg satirico a quel punto partono anche applausi e ringraziamenti dai balconi dei palazzi, mentre qualcuno fa partire persino l'Inno di Mameli.